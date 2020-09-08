النقل تخطط لمد خط سكة حديد من الصعيد حتى توشكى.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطط وزارة لمد خط سكة حديد القاهرة ـ أسوان ليصل إلى توشكى، ويقدم الخليج 365 فى 10 معلومات كل ما تريد معرفته عن هذا المشروع: 1ـ المشروع ما زال قيد الدراسة. 2ـ المشروع يأتي ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر وإحياء مشروع توشكى. 3ـ محطة سكة حديد توشكى ستبدأت وتنتهى بها رحلات قطارات الصعيد في اتجاه القاهرة بدلا من أسوان. 4ـ المشروع يساهم في خلق مجتمعات عمرانية جديدة في توشكى. Advertisements 5ـ وصلة خط السكة الحديد الجديدة ستكون لخدمة قطارات الركاب والبضائع معا. 6ـ المشروع ضمن خطة تحديث وتطوير خط سكة حديد الصعيد بالكامل مع تحديث إشارات ومزلقانات . 7ـ وزارة النقل تعمل على إنهاء دراسات تنفيذ هذا المشروع وتوفير التمويل المطلوب. 8ـ سيتم البدء في تنفيذ هذا المشروع بمجرد توفير التمويل المطلوب.

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