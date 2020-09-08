حدث ليلًا| توجيه من الشهر العقاري بشأن تسجيل العقارات.. وتفاصيل الكشف الأثري بسقارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهدت ليلة الاثنين والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي:

- وزيرة الصحة تزور السودان على رأس وفد طبي من مختلف التخصصات

تجري وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، زيارة إلى السودان، وبرفقتها وفدًا طبيًا مكونًا من 20 طبيبًا، في مختلف التخصصات وممرضين ومتخصصين في مكافحة الأوبئة، وبصحبتهم مستلزمات طبية وأدوية.

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- "كسرنا حاجز الـ100 ألف إصابة".. الصحة تعلن بيان كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الاثنين، خروج 900 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 79008 حالات حتى اليوم.

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- إصابات كورونا عربيًا: السعودية 321 ألفًا.. والعراق 264 ألفاً.. ومصر وقطر أكثر من وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ (كوفيد-19) بالوطن العربي إلى مليون و351ألفًا و467 حالة، توفي منهم 24 ألفًا و 945 حالة.

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- مصر تفتح جسرًا جويًا لإرسال مساعدات عاجلة للسودان وجنوب السودان

في إطار الدعم والتضامن مع الدول الشقيقة والصديقة، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بفتح جسر جوي لتقديم المساعدات إلى الأشقاء بدولة السودان في ظل الأزمة التي تمر بها حاليًا، أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة متجهة إلى الخرطوم، محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية مقدمة من جمهورية مصر العربية إلى دولة السودان الشقيقة.

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- الاستجابة لـ364 استغاثة.. مدبولي يُتابع جهود لجنة الاستغاثات الطبية في أغسطس

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، الجهود المبذولة من جانب لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء خلال شهر أغسطس الماضي، وما تم من تنسيق وتعاون مع عدد من الجهات المعنية للتعامل الفوري مع ما يتم رصده من استغاثات المواطنين المتعلقة بقطاع الصحة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير الرعاية الطبية لكل مواطن بكافة انحاء الجمهورية والعمل على علاج غير القادرين علي نفقة الدولة.

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- القوات المسلحة تشارك في تأمين جولة الإعادة من انتخابات مجلس الشيوخ 2020

تنفيذًا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بمشاركة القوات المسلحة في تأمين جولة الإعادة من انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وتقديم المعاونة لعناصر الشرطة المدنية، كثفت عناصر القوات المسلحة من تواجدها كاحتياطيات قريبة وبعيدة في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، لتقديم الدعم اللازم لعناصر التأمين والتصدي لأي عدائيات محتملة.

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- "بـ7 محافظات وتوفر 1200 جنيه شهريًا".. 20 معلومة عن تحويل السيارات للعمل بالغاز

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، الجهود المبذولة من جانب مختلف الجهات المعنية، لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للسيارات والمركبات.

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- "لافتات مؤقتة وإزالة الإعلانات المخالفة".. مدبولي: نعمل على عودة القاهرة التاريخة لرونقها

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية وجود تصور واضح لتطوير القاهرة التاريخية، لافتًا إلى أن الحكومة ستبدأ على الفور في تنفيذ مشروعات التطوير تباعًا، موضحًا أن الحكومة تعمل على عودة القاهرة لرونقها وجمالها عبر الاحتفاء بآثارها ومبانيها التاريخية، وإزالة كل المظاهر السلبية وأي تعديات في هذه المناطق، مع ضرورة الاهتمام بالمسارات السياحية وأعمال تنسيق الموقع.

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- لمحاصرة المباني المخالفة.. توجيه جديد من الشهر العقاري بشأن تسجيل العقارات (مستند رسمي)

أرسلت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق كتابًا دوريًا حمل رقم 24 بتاريخ 2 سبتمبر 2020، إلى مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، بشأن العقارات المخالفة والتعامل الخاص بها.

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- فتح باب التسجيل للحصول على شهادة بورد الأكاديمية الطبية العسكرية

في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة، على الارتقاء بمستوى تدريب وتأهيل الضباط الأطباء بالقوات المسلحة وغيرهم.

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- وزير الشئون النيابية: الحكومة حريصة على التعاون مع مجلس الشيوخ وأمانته العامة

عقدت اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، اجتماعًا برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بحضور الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، وممثل عن وزارة المالية، فضلًا عن أعضاء الأمانة الفنية للجنة ومعاونيها.

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- رئيس "العربية للتصنيع" يستقبل السفير الياباني لبحث توطين التكنولوجيا وتدريب الكوادر البشرية

استقبل الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع السفير ماساكي نوكي، سفير دولة اليابان في القاهرة، حيث تناولت المباحثات الإمكانيات التصنيعية بالعربية للتصنيع، وما تتمتع به الصناعة اليابانية من خبرات في مجال الصناعات الإلكترونية والتحول الرقمي والبرمجيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة وعربات مترو الأنفاق ووسائل النقل صديقة البيئة، ومجالات التصنيع المتعددة، كما تم عرض رؤية الهيئة العربية للتصنيع بشأن تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا وتدريب الكوادر البشرية من خلال التعاون مع كبريات الشركات اليابانية وتحديد آليات تعزيز التعاون في العديد من مجالات الصناعة المختلفة.

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- وفد صيني في مصر لبحث إنتاج لقاح كورونا داخل "فاكسيرا"

استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، وفدًا من إحدى الشركات الصينية الكبرى التي تقوم بإجراء التجارب السريرية على لقاح لفيروس كورونا المستجد، لبحث سبل التعاون بين الشركة الصينية والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" التابعة لوزارة الصحة والسكان، تمهيداً لإنتاج ذلك اللقاح في مصر فور ثبوت فعاليته، تحت رعاية الحكومتين المصرية والصينية.

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- الأوقاف تنظم ندوة "لا إكراه في الدين" بالتعاون مع "الوطنية للإعلام"

تنظم وزارة الأوقاف المصرية بالتعاون مع الهيئة الوطنيـة للإعلام، اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان: "لا إكراه في الدين".

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- في 6 خطوات.. كيف تتأكد من سلامة عداد الكهرباء خارجيًا؟

شكاوى واستفسارات عديدة يواجهها بعض المواطنين، تتعلق بوجود بعض المشكلات الخاصة بالعدادات القديمة أو الإلكترونية، بالإضافة للعدادات مسبقة الدفع "الكارت"، ما سبب لهم صعوبات بالغة في الحصول على الطريقة الصحيحة التي تسهل عليهم معرفتهم بالإجراءات الصحيحة، تلاشيًا لارتكاب أي أخطاء، ربما يتم تفسيرها أنها تلاعب في العداد بهدف خفض استهلاك الكهرباء.

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- اليوم.. أول اجتماع للجنة الاستشارية لـ"مبادرة سفراء الإعلام الجديد"

يجتمع أعضاء اللجنة الاستشارية الخاصة بـ"مبادرة سفراء الإعلام الجديد" اليوم الثلاثاء، في مقر وزارة الدولة للإعلام، في أول اجتماع لهم لاختيار أفضل الأفكار المقدمة من الشباب المؤثرين عبر منصات التواصل الاجتماعي، بهدف تحقيق التواصل الدوري والمستمر مع هؤلاء المؤثرين وتفعيل دورهم بالتعاون مع الوزارة ليصبحوا حلقة الوصل بين الدولة والشباب، وسيتم تحديد موعد إعلان النتائج قريبًا.

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- بعد الإعلان عن توابيت سقارة.. وزير الآثار يكشف زيادة الاكتشافات الأثرية الأخيرة

ماتزال أصداء الاكتشاف الأثري الجديد في منطقة سقارة، تثير ردود أفعال واسعة، حيث تكتم أوساط المتخصصين أنفاسها استعدادًا للمؤتمر الصحفي الذي ستعلن عنه وزارة السياحة والآثار قريبًا لإعلان تفاصيل الكشف الأثري بشكل رسمي.

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- الصحة العالمية: وباء كورونا لن يكون الأخير وعلى العالم أن يكون أكثر استعدادا

قال الدكتور تادروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "إن وباء فيروس كورونا المستجد لن يكون الوباء الأخير، وعلى العالم أن يكون أكثر استعدادا عما كان عليه الأمر هذه المرة، وذلك من خلال الاستثمار في النظم الصحية والرعاية الصحية، بما في ذلك خلال مكافحة كورونا".

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- العراق: معلومات عن استهداف شركات الأمن والدعم اللوجستي المتعاقدة مع أمريكا

قالت وزارة الداخلية العراقية، مساء أمس الاثنين، إن لديخا معلومات تفيد بستهداف شركات الأمن والدعم اللوجستي المتعاقدة مع الجانب الأمريكي في العراق، حسبما ذكرت العربية.

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- وكالة البيئة الأوروبية: التلوث يسبب 13% من الوفيات في أوروبا

قالت هيئة لمراقبة البيئة في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إن مكافحة التلوث البيئي أمر أساسي لتعزيز الصحة والرفاهية في أوروبا، خاصة بالنسبة للفئات العرضة للخطر مثل الأطفال وكبار السن والفقراء.

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- روسيا تدخل أول دفعة للقاح كورونا إلى التداول العام

أعلنت وزارة الصحة الروسية، إدخال أول دفعة للقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد، والذي يعتبر الأول من نوعه عالميًا، إلى التداول العام.

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- اجتماع تركي إيراني برئاسة روحاني وأردوغان اليوم

يعقد اليوم الثلاثاء، الاجتماع السادس لمجلس التعاون "التركي- الإيراني" رفيع المستوى برئاسة زعيمي البلدين التركي رجب طيب أردوغان والإيراني حسن روحاني.

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- مسؤول عراقي: هدفنا عودة اللاجئين السوريين لبلدهم

صرح مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي، أمس الاثنين، أن الحكومة العراقية على أستعداد للتعاون في عودة اللأجئين السوريين إلى بلادهم.

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- بعد 9 سنوات على مقتله.. الكشف عن مواد إباحية في حاسوب بن لادن

كان القرص الصلب الخاص بحاسوب أسامة بن لادن، من بين الأشياء التي صادرتها القوات الأمريكية الخاصة من المجمع السكني الذي كان يتحصن به زعيم تنظيم القاعدة، في أعقاب مقتله، لكن بعض محتويات القرص كانت مفاجأة.

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- سفير الصين بالقاهرة: مذكرة التفاهم مع مصر تفتح بابا جديدا للتعاون في مجالي التعليم

أكد سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج، إن التعاون بين الصين ومصر في مجال التعليم والثقافة يعد صفحة جديدة تضاف إلى العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين في العديد من المجالات.

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- السباق الرئاسي الأمريكي يدخل مرحلته الأخيرة في بلاد تشهد أزمات عدة

يزور المرشّح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن، والسيناتورة كامالا هاريس المرشّحة لمنصب نائبة الرئيس، ومايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولايات متأرجحة أساسية في عطلة عيد العمال، في مؤشر لانطلاق المرحلة الأخيرة من السباق الرئاسي في بلاد متضررة بشدة من جائحة كوفيد-19 وتشهد تصفية حسابات عرقية.

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- وزير الصحة البريطاني يرجح جاهزية لقاح "أكسفورد" للاستخدام أوائل العام المقبل

رجّح وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الاثنين، جاهزية لقاح جامعة "أكسفورد" المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في وقت مبكر من العام المقبل، موضحا في الوقت نفسه أنه قد يكون جاهزا بنهاية العام الجاري في أفضل الأحوال.

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- ترامب يتهم الديمقراطيين بمهاجمة حزم التحفيز ولقاح كورونا بسبب الانتخابات

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، الديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي، بأنهم لا يريدون إبرام صفقة بشأن جولة أخرى من حزم التحفيز لأنهم يعتقدون أنه من شأن ذلك مساعدته على الفوز بإعادة انتخابه.

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