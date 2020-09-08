بطول ١٢ كم.. وزير النقل: دخول برج المراغة لإشارات السكك الحديدية الخدمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلن الفريق كامل الوزير وزير النقل دخول برج إشارات المراغة والمنطقة الأتوماتيكية بين برجي المراغة و جزيرة شندويل بطول ١٢ كم بمحافظة سوهاج فى الخدمة بعد انتهاء أعمال التحديث والتطوير به.

يأتي ذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد أسيوط/ نجع حمادي بطول 180 كم والجاري تنفيذه حاليا بمعرفة شركة (تاليس) الإسبانية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS) يحقق أعلى معدلات الأمان، وهو النظام الحاصل على شهادة "4 SILL".

وأوضح الوزير -في تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء- أن المشروع يتكون من 17 برجا رئيسيا و3 أبراج ثانوية و64 مزلقانا، وبلغت نسبة تنفيذ المشروع 42.2% حيث تقوم الشركة بأعمال الإنشاءات والتركيبات لـ17 برجا على التوازي بمراحل متفاوتة، لافتا إلى أن برج إشارات المراغة بسوهاج يتحكم في 43 سيمافورا ضوئيا و3 مزلقانات تعمل أوتوماتيكيا و25 موتور تحويلة.

وأشار إلى أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية بخط أسيوط/ نجع حمادي، يهدف إلى استبدال النظام الحالي الميكانيكي/الكهربي القديم بآخر إلكتروني حديث، مما يؤدي إلى تقليل فترة التقاطر بين القطارات وبالتالي زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة بزيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد، فضلا عن تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.​