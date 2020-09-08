شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية تؤكد اشتراط سريان "الرقم القومى" للتسجيل بالتأمين الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت هيئة الرعاية الصحية أداة الدولة لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل أن سريان بطاقة الرقم القومي شرط هام للتسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل والذي يحتم ضرورة وجود بطاقة رقم قومى صالحة، وكانت منظومة التأمين الصحى الشامل المواطنين بمحافظة الأقصر دعت إلى التسجيل فى المنظومة للحصول على خدماتها الصحية والعلاجية.

والأوراق المطلوبة للتسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل، هى بطاقة الرقم القومى وشهادات الميلاد المميكنة، وبالنسبة للأطفال تستخدم شهادات الميلاد فقط، حيث إن التسجيل متاح في الوحدات والمراكز الصحية بحسب كل منطقة جغرافية تابع لها محل السكن.

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وكان الدكتور أحمد السبكى، مدير مشروع التأمين الصحى الشامل، ومساعد وزير الصحة والسكان، أعلن استمرار أعمال التجديد والتطوير بجميع المنشآت الطبية المقرر إدراجها، ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان، تمهيدًا للتشغيل التجريبى للمنظومة بالمحافظة.

وأوضح الدكتور أحمد السبكى، أن التكلفة الإنشائية للمستشفيات والوحدات والمراكز الصحية المقرر إدراجها، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة بلغت (9 مليار و200 مليون) جنيه، فيما وصلت قيمة التكلفة الخاصة بالتجهيزات والمستلزمات الطبية (2 مليار و500 مليون) جنيه، بينما بلغت التكلفة التشغيلية (600 مليون) جنيه، بإجمالي تكلفة (12 مليار و300 مليون) جنيه.