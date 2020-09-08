شكرا لقرائتكم خبر عن المنوفية تجهز 515 مقرا انتخابيا و619 لجنة فرعية لانتخابات الإعادة بمجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء إبراهيم ابوليمون، محافظ المنوفية، إن المحافظة استعدت بتجهيز 515 مقرا انتخابيا ولجنة عامة و619 لجنة فرعية، لاستقبال 2 مليون و688 ألفا و280 ناخبا على مستوى المحافظة، للإدلاء بأصواتهم .في انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ

وأضاف المحافظ انه تم الانتهاء من تجهيزات أماكن المبيت الخاصة بأفراد قوات التأمين الوافدين لتأمين العملية الإنتخابية على مستوى المحافظة وتوفير كافة سبل الإعاشة لهم بما يضمن إنتظام سير العملية الإنتخابية للظهور بالشكل الحضارى للمحافظة ، موجهاً بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة والتربية والتعليم للمرور على المقرات الإنتخابية على مستوى المحافظة للتأكد من جاهزيتها وتلافى كافة السلبيات التى تعرقل سير العملية الإنتخابية وإعداد تقرير مفصل والعرض عليه لإتخاذاللازم .

كما وجه المحافظ برفع درجة الإستعدادات والتأكد من مدي جاهزية المقرات الإنتخابية من الناحية الأمنية وكذا توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وكذا العمل علي تهيئة اللجان لإستقبال الناخبين من حيث توفير أماكن إنتظار لائقة لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة وكذا السيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم ، مع الإستمرار في تطهير ورش المقرات بصفة مستمرة والألتزام بالمسافات البينية للحد من إنتشار فيروس كورونا بين المواطنين أثناء المشاركة في الإنتخابات ، موجهاً وكيل وزارة التموين بتوفير كافة الإحتياجات اللازمة والتأكيد على التواجد اليومى لمفتشى إدارات التموين بالمراكز للمرور على المخابز وإزالة كافة العقبات خلال أيام الإنتخابات.

كما شدد المحافظ على ضرورة التأكيد علي النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة أولا بأول ، وربط غرف العمليات الفرعية بكافة مراكز المدن ومديريات الخدمات بغرفة العمليات الرئيسية للمحافظة لسرعة تداول المعلومات وتلقي الشكاوي والتنسيق مع مديرية الأمن في هذا الشأن ، ورفع درجة الإستعداد التام بكافة المستشفيات وعمل خطة للطوارئ وتوزيع وحدات الإسعاف بدائرة المحافظة علي المقارات الإنتخابية للتعامل الفورى في حالة حدوث طوارىء مفاجئة.

وأكد محافظ المنوفية حرصه وإهتمامه على توفير كافة سبل الدعم اللازم لإنجاح العملية الإنتخابية فى أجواء من النزاهة والشفافية لتليق بإسم مصر وظهور محافظة المنوفية بالمظهر اللائق والمشرف من خلال توفير كافة سبل الراحة لجميع عناصر العملية الإنتخابية ، مؤكداً على ضرورة أهمية التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد لضمان نجاح العمليةالانتخابية

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