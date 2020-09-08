شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: حملات توعية للالتزام بالبرنامج الزمني للحد من انتشار الفئران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن بدء حملات مكافحة القوارض والحشرات، وتشكيل حملات توعية للأهالي بأهمية مكافحة القوارض والحرص على نظافة البيئة والالتزام بالبرنامج الزمني المقرر للحد من انتشار الفئران، مؤكدًا توفير المبيدات اللازمة لمكافحة القوارض ومضادات التسمم بالوحدات الصحية والبيطرية.

وأشار «آمنة» إلى تكثيف حملات تطهير الترع والمصارف والمستنقعات بالمبيدات الخاصة بمكافحة انتشار الحشرات الضارة، وأن حملات حملات مكافحة القوارض تبدأ عقب الانتهاء من حصاد المحاصيل الصيفية خلال موسم ٢٠٢٠ بشهر سبتمبر الجاري وكذلك شهرى أكتوبر ونوفمبر المقبلين، من خلال مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي والصحة والسكان.

محافظ البحيرة: حملات لرش القوارض عقب الحصاد وشكيل لجان توعية للالتزام بالبرنامج الزمنى للحد من انتشار الفئران

محافظ البحيرة: حملات لرش القوارض عقب الحصاد وشكيل لجان توعية للالتزام بالبرنامج الزمنى للحد من انتشار الفئران