شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم...«الزراعة» توقع خطة إنشاء 150 مدرسة حقلية لمشروع «سيل» بالتعاون مع «فاو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يوقع المهندس مصطفي الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، خطة المدراس الحقلية لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة «سيل» الذي تنفذه وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» والصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، بحضور الدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الفاو في مصر والمدير الإقليمي للفاو في مصر والدكتور مجدي علام منسق المناخ بالمشروع.

وقال الدكتور مجدي علام، منسق عام المناخ لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة «سيل»، إنه سيتم اليوم الثلاثاء توقيع واعتماد خطة عمل تنفيذ عقد منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» ووزارة الزراعة ممثلة في مشروع «سيل» لإنشاء 150 مدرسة حقلية في مناطق بني سويف والمنيا وأسوان وكفر الشيخ موضحا ان المشروع يجري 9 دراسات عن طبيعة التربة وخفض استخدام المياه ضمن منظومة ترشيد إستهلاك مياه الري بإستخدام أنظمة الري الحديثة والحد من المبيدات والتأقلم مع المناخ

وأضاف «علام»، ان محاور خطة المدارس الحقلية لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة «سيل» تشمل اعداد دراسة حول نظم الزراعة في الاراصي المستصلحة مع اختلاف احتياجاتها عن الاراضي القديمة واعداد مجموعة من القادة المدربين بواسطة المستشارين الدوليين وتوفير الميسرين بالتعاون مع القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني وكذلك تنمية المهارات الفنية وادماج المعارف الحديثة.

وأوضح منسق المناخ لمشروع «سيل» انه سيتم تنفيذ المدارس الحقلية حسب أحدث المعايير العالمية واختبارها وتقييمها حسب القدرة على تكرارها مع مراعاة الاستدامة والتاقلم مع تغير المناخ وانشاء نماذج الممارسات العلمية بأحدث التكنولوجيا وبرنامج الرصد والتقييم والتشبيك للمزارعين الكبار بواسطة طرق العلم والمعرفة والتعليم المستدام.