شكرا لقرائتكم خبر عن مدير معهد القطن: بدء موسم جني المحصول.. والإنتاج المتوقع 1.5 مليون قنطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن، إنه تم البدء في موسم جني القطن في كل من محافظات الوجهين القبلي والبحري موسم 2020حيث وصل إجمالي المساحة المنزرعة حوالي 183 ألف فدان.

وأضاف «مسعد» في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم» ان من بين هذه المساحة 13 ألف فدان بالوجه القبلي و170 ألف فدان بالوجه البحري متوقعا ان يصل الإنتاج الكلي لمصر من القطن حوالي مليون و500 ألف قنطار زهر.

وأوضح مدير معهد بحوث القطن ان المحصول الناتج للموسم الجديد «مبشر»، موضحا إنه تم البدء في تطبيق منظومة التسويق الجديدة بمحافظات الفيوم وبني سويف بالوجة القبلي بمحافظتي البحيرة والشرقية بالوجة البحري مع تطبيق نظام التسويق الحر في باقي محافظات الجمهورية.