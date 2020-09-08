شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يعلن تشكيل غرفة عمليات وأرقام شكاوى لامتحانات الدور الثانى للثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، تشكيل غرفة عمليات مركزية بالقاهرة لمتابعة سير الامتحانات الخاصة بالثانوية الأزهرية الدور الثانى والتى تنطلق يوم السبت القادم 12 سبتمبر ، والتشديد على تفعيل كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين.

كما تم تخصيص الأرقام 01223343001 و 01118825385. للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثانى عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.

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وكان قد أنهى قطاع المعاهد الأزهرية استعداداته لانطلاق ماراثون الدور الثانى للثانوية الأزهرية والتى تنطلق يوم السبت القادم 12 سبتمبر، حيث كشف الشيخ أحمد عبد العظيم ،رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، فى تصريحات لليوم السابع، استعدادات القطاع، وتم تحديد 347 لجنة بـ27 منطقة أزهرية على مستوى الجمهورية، يمتحن بها 41 ألفا و315 طالبا وطالبة بالقسمين الأدبى والعلمى.

وأضاف ان الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف ،والشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، قرروا ان تعقد لجان التصحيح ب 5 مقرات ،والتى تبدأ بعد انتهاء اليوم الاول من امتحانات الدور الثانى ،مشيرا إلى أن الامتحانات سوف تنتهى يوم 21 سبتمبر الجارى بالنسبة للقسم العلمى ويوم 20 سبتمبر للقسم الأدبى ،وسيخوض الطلاب مادتين فى اليوم.