شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير وتعقيم لجان الجيزة استعدادا لجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استعدت اللجان الانتخابية بمحافظة الجيزة لإجراء جولة الإعادة لانتخابات لمجلس الشيوخ، عبر تطهيرها وتعقيمها. ففي مركز الواحات البحرية، تم تجهيز أماكن استراحات الناخبين أمام 9 مقار انتخابية، وتم تجهيز اللجان الانتخابية من الداخل. وواصل حى العمرانية جهوده في الإعداد والتجهيز للجان الانتخابية لإجراء الانتخابات، كما تم تجهيز لجان مركز ومدينة منشأة القناطر لاستقبال الناخبين. يأتي ذلك مع تكثيف أعمال التجهيزات أمام مقار لجان الانتخابات، ورفع كل الاستعدادات من حيث مستوى النظافة والإنارة بمحيط مقار اللجان الانتخابية وإظهارها بالمظهر الحضاري اللائق والتيسير على الناخبين والقائمين على منظومة الانتخابات بجولة الإعادة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,041

تعافي 79,008

وفيات 5,541

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