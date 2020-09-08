شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يتفقد المراكز التكنولوجية بالهرم وكرداسة ومنشأه القناطر والوراق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد ابراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، يرافقه أيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية ورؤساء أحياء ومراكز ومدن الهرم وكرداسة ومنشأه القناطر والوراق، المراكز التكنولوجية بحي الهرم ومجلس مدينة كرداسة ومجلس مدينة منشأه القناطر وحي الوراق، لمتابعة انتظام وسير العمل في استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء.

ووجه نائب المحافظ بالإسراع في معدلات الإنجاز مع العمل في تقديم كل سبل الدعم والتسهيلات اللازمة مع المواطنين الراغبين في التصالح.

كما تابع نائب المحافظ إجراءات تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد جدية التصالح نسبة 25% من قيمة المخالفة.

ووجه نائب المحافظ مسؤولي المراكز التكنولوجية بسرعة حل أي مشكلة وتقديم كل التسهيلات للمواطنين.

نائب محافظ الجيزة يتفقد المراكز التكنولوجية

نائب محافظ الجيزة يتفقد المراكز التكنولوجية

نائب محافظ الجيزة يتفقد المراكز التكنولوجية