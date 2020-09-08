شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق اختبارات القبول بالجامعات الأهلية أون لاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الثلاثاء، اختبارات القبول بالجامعات الأهلية الجديدة أون لاين، حيث أنه وفقا للجدول الزمنى المنشور على الموقع الرسمى للجامعات الأهلية تبدأ (المجمعة - الإنسانيات - اللغة الانجليزية) خلال الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر وستكون باللغة الإنجليزية، ثم يبدأ اختبار التفكير النقدي من 14 إلى 15 سبتمبر، ويتبع ذلك إعلان النتائج النهائية يوم 17 سبتمبر، على أن تبدأ المقابلات الشخصية من 19 إلى 22 سبتمبر، ثم يبدأ الكشف الطبي من 26 إلى 30 سبتمبر.

ومن المقرر أن تنطلق الدراسة العام الأكاديمى الدراسى 2020 /2021 فى 3 جامعات أهلية وهى جامعة الجلالة وجامعة الملك سلمان الدولية بفروعها الثلاثاء بجنوب سيناء بالإضافة إلى جامعة العلمين الدولية .

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وكان الموقع الرسمى للجامعات الأهلية اغلق فى تمام الساعة 12 من منتصف الليل لليوم الاثنين باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة.

وكان الموقع الرسمى للجامعات الأهلية، قال إنه تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، ونظرا الإقبال المتزايد والشديد على نظام التقدم الإلكتروني للجامعات الأهلية الجديدة وإتاحة الفرصة لاستكمال متطلبات التقدم بناء على آلاف الطلبات التي وردت لنا ، فقد تقرر مد موعد التقدم إلى منتصف ليل الاثنين 7 سبتمبر 2020، بعد أن كان مقرر له يوم 2 سبتمبر .



