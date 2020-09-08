شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف توزع 16 طنا من لحوم صكوك الأضاحى فى 4 محافظات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توزع وزارة الأوقاف اليوم الثلاثاء، 16 طنا من لحوم صكوك الأضاحى على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات:"سوهاج – أسوان – قنا – أسيوط"، بواقع 4 طن لكل محافظة، وذلك للأسبوع الخامس على التوالي.

وأعلن قطاع المديريات الإقليمية بالوزارة خطة توزيع لحوم صكوك الأضاحي في الأسبوع السادس على التوالى اعتبارًا من يوم الجمعة المقبلة، الموافق 11 سبتمبر الجارى وحتى الخميس 17 سبتمبر، حيث يتم توزيع 105 أطنان على 19 محافظة.

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ونشرت الوزارة عبر موقعها الالكترونى، خريطة توزيع لحوم صكوك الأضاحى على محافظات:"القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – القليوبية – الغربية – الدقهلية – البحيرة – بني سويف- المنيا – الإسماعيلية - الشرقية - المنوفية – الفيوم – أسيوط – سوهاج - شمال سيناء – قنا – الأقصر – البحر الأحمر"، ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه (652) طن حتى الآن .

وتستمر غرفة العمليات في عملها حتى توزيع آخر كيلو من لحوم صكوك الأضاحي ، وتكون مسئولة مسئولية كاملة عن متابعة مراحل التعبئة والتبريد والتجميد والنقل والتوزيع على المستحقين الحقيقيين على مستوى الجمهورية.

وأكدت الغرفة على عدة أمور، أهمها، أن توزيع هذه اللحوم على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية ، والتعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم ، وأننا جميعًا في خدمتهم ، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع ، ولا منة لأحد منا فيه ، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أجرى جولة تفقدية صباح أمس الاثنين في مجزر البساتين لمتابعة تجهيز لحوم صكوك الأضاحى، وشهد انطلاق سيارات توزيع لحوم صكوك الأضاحى على 3 محافظات ضمن خطة الوزارة لتوزيع لحوم صكوك الأضاحى.