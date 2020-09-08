شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم العالي تعلن عودة النشاط الرياضي بالجامعات (الشروط والضوابط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عودة النشاطات لضمان المحافظة على نشاط الطلبة وصحتهم، مع التزام صارم بمعايير الحفاظ على السلامة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد.

وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أنه أثناء ممارسة النشاط الرياضي، لن ُيطلب من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ارتداء الكمامات عند مشاركتهم في الأنشطة البدنية الشاقة، مثل الجري والتمارين الرياضية، طالما كانوا ملتزمين بإجراءات التباعد الجسدي كما ينبغي أن يركز النشاط الرياضي على أنواع الرياضة التي لا تتطلب احتكاكاً جسدياً ويجب على جميع الكوادر والمدربين الالتزام بالتباعد الجسدي مسافة متر ونصف على الأقل أثناء ممارسة النشاط الرياضي، ويساعد على ذلك وضع علامات مرئية واضحة على الأرض للدلالة على مسافات التباعد الآمنة و بالنسبة للجامعات التي تتوفر فيها مرافق للياقة البدنية.

وبالنسبة لممارسة رياضات جماعية معينة، قالت الوزارة إنه ينبغي الالتزام بالإرشادات ذات الصلة حول مراكز اللياقة البدنية، و ينبغي على كل الإرشادات/ المعايير الخاصة بالصحة السلامة في كل القاعات الرياضية أن تتماشى مع إرشادات الصحة والسلامة الصادرة عن وزارة الصحة والإسكان والتشجيع على ممارسة الأنشطة في الهواء الطلق، متى أمكن ذلك و التأكد من تهوية قاعة اللياقة البدنية، إما من خلال فتح النوافذ والأبواب، أو من خلال أنظمة التهوية على أن لا ُيسمح بإقامة المسابقات أو الفعاليات الرياضية خلال هذه الفترة.