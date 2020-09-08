"أصيب بأزمة قلبية".. مصدر أمني يكشف تفاصيل وفاة شاب في المنيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نفى مصدر أمني ما تناولته بعض الصفحات الموالية لجماعة الإخوان من إدعاءات، بشأن تظاهر عدد من المواطنين بمنطقة المنيب بمحافظة الجيزة؛ احتجاجًا على وفاة شاب إثر تعرضه للاعتداء من قِبل أحد ضباط الشرطة.

وأكد المصدر أن ما تم تناوله في هذا الصدد عارٍ تمامًا عن الصحة جملة وتفصيلًا.

وأوضح المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل في حدوث مشاجرة بمنطقة المنيب، بين طرفين بسبب وجود خلافات مالية بين اثنين من أطراف المشاجرة تدخل على إثرها باقي أطراف المشاجرة، وتعدوا على بعضهم بالضرب، وتم ضبطهم، ونتج عن المشاجرة إصابة أحدهم بحالة إعياء وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، لكنه توفى أثناء تلقيه العلاج إثر إصابته بأزمة قلبية.

وبسؤال شقيقة لم يتهم أحد بالتسبب في وفاته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.