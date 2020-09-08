اليوم.. محاكمة ربة منزل استعانت بأشقائها لسرقة زوجها في التبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة كل من "ا. ع" ربة منزل، و"ع. ع" عاطل، و"ا. ع" عاطل، لاتهامهم بسرقة مبالغ نقدية بالإكراه بمنطقة التبين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وأسامة عبد الظاهر، وأمانة سر طارق فتحي كامل والسيد حسن الشريف.

وكشف أمر إحالة المتهمين، بأنهم قاموا جميعاً بسرقة المبلغ النقدي والمملوك للمجني عليه "محمد. ع" زوج المتهمة الأولى، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه، فما أن ظفر به المتهمان الأولى والثاني بمسكنه حتى انقضا عليه مقيدين حركته.

ووجهت له المتهمة الأولى ضربة بصدره باستخدام سلاح أبيض "سكين"، فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المبلغ المالي المسروق، وفروا به مستقلين الدراجة النارية قيادة المتهم الثالث.