محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
شهد حي المنيب بمحافظة الجيزة مساء أمس الاثنين، تجمهرا لعشرات الأهالي بمحيط نقطة الشرطة، احتجاجًا على ما وصفوه بوفاة شاب.
مصادر أمنية مسؤولة نفت مسئولية الشرطة عن الأمر، جملة وتفصيلًا، مؤكدة أن المتوفى يدعى "إسلام" كان طرفًا في مشاجرة، وضبطت الشرطة طرفيها ومن بينهم الشاب.
وأوضحت المصادر أن الشاب أصيب بحالة إعياء في خضم المشاجرة، التي تبادل طرفاها الضرب، ونتج عن ذلك تعرضه لهبوط في الدورة الدموية، ونقل على إثرها إلى المستشفى لكنه فارق الحياة.
وفرضت قوات الشرطة طوقًا أمنيًا بمحيط نقطة شرطة المنيب، بعد الدفع بتعزيزات أمنية، في الوقت الذي أكدت مصادر مطلعة السيطرة على الموقف.
وعن التفاصيل الكاملة للواقعة، أفادت المصادر بأن مركز الإعلام الأمني سيصدر بيانًا صحافيًا لكشف الملابسات كاملة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر أمني: شاب المنيب المتوفى لقي مصرعه في مشاجرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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