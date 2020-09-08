مصر | عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة شاب المنيب وكذب "الإخوان"

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة شاب المنيب وكذب "الإخوان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نفى مصدر أمنى ما تناولته بعض الأبواق الإعلامية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية من ادعاءات بشأن تظاهر عدد من المواطنين بمنطقة المنيب بمحافظة الجيزة احتجاجًا على وفاة شاب إثر تعرضه للاعتداء من قِبل أحد ضباط الشرطة.
وشدد المصدر، على أن مجموعة من المواطنين تشاجروا في منطقة المنيب، بسبب خلافات مالية، تدخل إثرها باقي أطراف المشاجرة وتعدوا على بعضهم بالضرب، وتم ضبطهم.
ولفت إلى أن المشاجرة أسفرت عن إصابة أحدهم بحالة إعياء وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج وتوفى أثناء تلقيه العلاج إثر إصابته بأزمة قلبية.
بسؤال شقيق المتوفى، لم يتهم أحد بالتسبب في وفاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على جهات التحقيق.