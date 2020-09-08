مصر | عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة شاب المنيب وكذب "الإخوان"

نفى مصدر أمنى ما تناولته بعض الأبواق الإعلامية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية من ادعاءات بشأن تظاهر عدد من المواطنين بمنطقة المنيب بمحافظة الجيزة احتجاجًا على وفاة شاب إثر تعرضه للاعتداء من قِبل أحد ضباط الشرطة.

وشدد المصدر، على أن مجموعة من المواطنين تشاجروا في منطقة المنيب، بسبب خلافات مالية، تدخل إثرها باقي أطراف المشاجرة وتعدوا على بعضهم بالضرب، وتم ضبطهم.

ولفت إلى أن المشاجرة أسفرت عن إصابة أحدهم بحالة إعياء وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج وتوفى أثناء تلقيه العلاج إثر إصابته بأزمة قلبية.

بسؤال شقيق المتوفى، لم يتهم أحد بالتسبب في وفاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على جهات التحقيق.