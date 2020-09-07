أخبار مصر | وزير خارجية السودان يشيد بدور مصر في دعم بلاده خلال أزمة الفيضانات

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير خارجية السودان يشيد بدور مصر في دعم بلاده خلال أزمة الفيضانات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد وزير الخارجية السوداني المُكلف عمر قمر الدين، بالدور الذي قدمته الدول الصديقة والشقيقة، ومن بينها مصر، لبلاده، في أزمة الفيضانات التي خلفت أضرارا بشرية ومادية بالغة.

وأكد قمر الدين، خلال لقائه اليوم الإثنين مع رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالخرطوم، ثقته في استجابة المجتمع الدولي لمساعدة السودان في هذا الظرف الدقيق.

وقدم وزير الخارجية المُكلف عرضًا حول إعلان حالة الطوارئ في السودان لمدة ثلاثة أشهر بسبب الفيضانات جراء الإرتفاع غير المسبوق في مناسيب النيل، مشيرًا إلى أن القرار جاء عقب فيضانات هذا العام التي ضربت ١٦ ولاية من ولايات السودان.