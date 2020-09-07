أخبار مصر | أمطار رعدية على هذه المناطق ورياح مثيرة للأتربة.. طقس 82 ساعة القادمة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر أمطار رعدية على هذه المناطق ورياح مثيرة للأتربة.. طقس 82 ساعة القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، عن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة القادمة، حيث تشهد البلاد تقلبات جوية وتسجل انخفاضًا ملحوظا في درجات الحرارة وارتفاع في معدلات الرطوبة عن المعدل الطبيعي.

وحذرت الهيئة في بيان لها، من ارتفاع نسبة الرطوبة عن معدلها الطبيعي خلال تلك الفترة، مما يزيد بالإحساس بحرارة الطقس، منوها على ضرورة البقاء في المنازل.

طقس غدًا الثلاثاء:



وأوضحت الهيئة الي أن البلاد غدًا الثلاثاء تشهد طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب وشمال الصعيد.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على القاهرة الكبري والوجه البحري والصعيد بينما يكون لطيف علي السواحل الشمالية.

وتكون أبرز الظواهر الجوية غدًا الثلاثاء، والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بسقوط امطار متوسطة الي غزيرة وأحيانا رعدية على انحاء متفرقة من جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح تكون مثيرة للأتربة علي غرب جنوب الصعيد.

طقس يوم الأربعاء:



وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد يوم الأربعاء المقبل مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد بينما يكون شديد الحرارة شمال الصعيد.

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وتتوقع الهيئة أن أبرز الظواهر الجوية يوم الأربعاء المقبل والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بسقوط امطار متوسطة الي غزيرة وأحيانا رعدية على جنوب سيناء، والرياح تكون مثيرة للأتربة علي غرب جنوب الصعيد.

طقس يوم الخميس المقبل: