مصر | فرح مع إيقاف التنفيذ.. زواج قاصر بـ"عقد عرفي" في كفر الشيخ وبلاغ يقلب الموازين

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر فرح مع إيقاف التنفيذ.. زواج قاصر بـ"عقد عرفي" في كفر الشيخ وبلاغ يقلب الموازين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تزوجت فتاة قاصر من شاب، عشريني العمر، بإحدى قرى محافظة كفر الشيخ، بعقد زواج عرفي لحين بلوغها السن القانوني للزواج، وأحيلت الواقعة للنيابة العامة لتولي التحقيق.

تلقى صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل 16000 بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، بلاغا بالشروع في إتمام زواج فتاة قاصر من شاب عشريني العمر، بإحدى قري محافظة كفر الشيخ، في آواخر الشهر الماضي.

وبالعرض على الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، كلفت بإبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

التحريات الأولية بينت إلى أن الفتاة تدعي "نانسي. ع"، عمرها 17 سنة، طالبة بالمرحلة الثانوية، تزوجت بعقد زواج عرفي، من "جمعة.ال"، عشريني العمر.

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وإستدعت النيابة العامة الفتاة وأسرتها لمناقشتهم وسماع أقوالهم حول الواقعة، وبسؤال الفتاة قررت أنها تزوجت من الشاب، ووقع على قائمة منقولاتها، ثم أقاموا حفل عرس بحضور أهليتهما، مشيرة أنهما وقعا عقد الزواج العرفي، لكن زواجهما بعد عام، لحين بلوغها السن القانوني.

وأمرت النيابة العامة بعرض الفتاة على الطب الشرعي لبيان عما إذا كانت تزوجت من عدمه، لكن أهليتها رفضوا القرار.

أجهزة الأمن بكفر الشيخ، توصلت إلى أن الفتاة لم تتزوج من الشاب العشريني، ولذلك أصدرت النيابة العامة قرارا بتسليم الفتاة لوالدتها، مع أخذ التعهد اللازم عليها بعدم إتمام زواجها لحين بلوغها السن القانوني للزواج.

وكلف لجنة الحماية بكفر الشيخ، وخط النجدة التابع للمجلس القومي للأمومة والطفولة بمتابعة الواقعة منعا لإتمام الزواج.