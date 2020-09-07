مصر | المعاينة: لهو الأطفال وراء حريق شقة حدائق الأهرام

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر المعاينة: لهو الأطفال وراء حريق شقة حدائق الأهرام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"كانوا بيلعبوا بالولاعة".. كشفت المعاينة الأولية إلى أن لهو الأطفال بـ"ولاعة"، السبب في نشوب حريقا داخل شقة سكنية بمنطقة حدائق الأهرام.

وبينت المعاينة أن الحريق أسفر عن تفحم 3 أبواب بالشقة محل الحريق، ومخلفات بالصالة، ولم يسفر الحريق عن وقوع أي خساير بشرية.

وأخمدت قوات الدفاع المدني بالجيزة، حريقا إندلع بشقة سكنية بمنطقة حدائق الأهرام، غرب محافظة الجيزة، دون وقوع أي خسائر بشرية، مساء اليوم الإثنين، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها السنة اللهب، من أحد العقارات بمنطقة حدائق الأهرام، غرب المحافظة.

دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني، مدعومين بـ 3 سيارات إطفاء، للسيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.

وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدده إلى باقي المجاورات، وكشفت المعاينة الأولية والفحص المبدئي إلى نشوب الحريق بشقة سكنية بالطابق الثالث، يقيم داخلها زوجين وأطفالهما، ونجح القوات في إنقاذ الأطفال دون حدوث إصابتهم، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق، دون وقوع أي خسائر بشرية، وأجري القوات عمليات التبريد لمنع تجدد إشتعال النيران مرة آخري.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وإنتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وإعداد تقريرا حول سبب نشوبه.