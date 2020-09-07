مصر | إصابة 8 أشخاص في حادث مروري بأوسيم

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر إصابة 8 أشخاص في حادث مروري بأوسيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب 8 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص بمركز أوسيم، شمال محافظة الجيزة، مساء اليوم الاثنين، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بنزلة أوسيم من محور الضبعة.

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وكشفت المعاينة والفحص المبدئي عن اصطدام سيارة ميكروباص بالسور الخرساني ما أدى إلى انقلابها وإصابة 8 أشخاص من مستقليها.

دفع اللواء محمد عامر مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة بأوناش الإغاثة لرفع آثار الحادث، وتجنيب السيارة نهر الطريق، وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها.

وجري نقل المصابين إلى أقرب مستشفى بواسطة سيارات الإسعاف، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.