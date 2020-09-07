شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام: مسابقة «خبر في صورة» اعتمدت على الشفافية والنزاهة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، عن مسابقة «خبر في صورة» التي اعلنت جوائزها اليوم، أعلى تواجد عوامل الشفافية والنزاهة خلال مرحلة تقييم الصور التي تمت بدون أية تدخلات خارج لجنة التحكيم.

وأشار الوزير إلى أن المبادرة جاءت انطلاقاً من أهداف ومبادئ وزارة الدولة للإعلام في تعزيز التفاعل بين كل مؤسسات الدولة والمواطنين، وخاصة الشباب، لمشاركتهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك دعم صورة مصر خارجياً عن طريق إبراز جهود التنمية المستدامة في مختلف مجالات التنمية، والتي تتضمن البيئة والسياحة والاقتصاد الأخضر والمدن الذكية وتطوير العشوائيات.

وذكر أن المبادرة مستمرة وسيكون هناك دورات أخرى لها.