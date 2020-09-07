شكرا لقرائتكم خبر عن «الإعلام» تعلن الصور الفائزة بمبادرة «خبر في صورة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الدولة للإعلام عن الصور الفائزة بالمرحلة الأولى من مبادرة «خبر في صورة»، وهى المبادرة التي تم اطلاقها في 19 أغسطس بالتزامن مع اليوم العالمي للتصوير، للموهوبين في مجال التصوير الصحفي وتستند على رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة عن طريق جمع الصور التي يلتقطها الشباب للتطوارت التنموية الملموسة في الدولة.

وفازت صور كل من حسام المصري، وكامل طارق كامل، وأحمد سلامة، وحسين عبدالفتاح ومحمد العفيفي بالمراكز الخمس الأولى.

جاء ذلك بعد فرز الصور وتقييمها من خلال لجنة تحكيم مكونة من عبدالوهاب السهيتي، كبير مصوري الأهرام، وحسام دياب، الرئيس الشرفي لشعبة المصورين الصحفيين، ومجدي إبراهيم، رئيس شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين.

"الإعلام" تعلن عن الصور الفائزة بمبادرة "خبر في صورة"

"الإعلام" تعلن عن الصور الفائزة بمبادرة "خبر في صورة"

"الإعلام" تعلن عن الصور الفائزة بمبادرة "خبر في صورة"

"الإعلام" تعلن عن الصور الفائزة بمبادرة "خبر في صورة"

"الإعلام" تعلن عن الصور الفائزة بمبادرة "خبر في صورة"