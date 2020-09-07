شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: إزالة 952 حالة تعد بمساحة 179 فدانا ضمن الموجة 16 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، أن إجمالى ما تم تنفيذه من إزالات ضمن الموجة السادسة عشر لإزالة التعديات المخالفة لأحكام القانون بلغ 952 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بنطاق المحافظة، حيث تم إزالة 695 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة "مباني" بإجمالى مساحة 73895م2، وإزالة 257 حالة تعد على الأراضى الزراعية بإجمالى مساحة 179 فدانا و2 قيراط و8 أسهم بمختلف جهات الولاية.

يأتى ذلك في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بالتنسيق مع كل أجهزة الدولة المعنية للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات عليها حفاظاً على هيبة الدولة.

وأكد محافظ المنوفية أن الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن وقرى المحافظة تواصل حملاتها المكبرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنفيذ الإزالات المخالفة وتطبيق القانون على الجميع دون إستثناءات حفاظاً على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا حملة مكبرة أسفرت عن تنفيذ 16 قرار إزالة تعدى على أراضى أملاك الرى والأراضى الزراعية بكفر ربيع بمساحة 500 متر، كما تم تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدى على أرض زراعية بقرية الماى بمركز ومدينة شبين الكوم بمساحة 304 أمتار، وفى نطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع تم تنفيذ حالتي تعدي على أرض زراعية بقرية هورين بمساحة 184 مترا.