شكرا لقرائتكم خبر عن «لصوص التيار».. «الكهرباء»: افصلوا هذه الأجهزة لتخفيض قيمة الفاتورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، المواطنين للعمل على ترشيد استهلاك الكهرباء، حيث قدمت عددا من الإرشادات العامة التي سيؤدي اتباعها لتخفيض قيمة فاتورة الكهرباء.

وقالت الوزارة إنه يجب فصل الكمبيوتر والشاشة والتلفزيون والريسيفر وبعض أنواع المراوح وأجهزة التكييف وكذلك الراديو والكاسيت عند الانتهاء من الاستخدام.

وأوضحت الوزارة أن أي جهاز يتم توصيله بالتيار الكهربائي على وضع الاستعداد أو يتم تشغيله عبر الريموت كونترول أو زرار اللمس يستهلك الكهرباء، حتى وإن لم يعمل «ويطلق عليها لصوص الكهرباء في المنازل»، حيث تزيد من قيمة الفاتورة دون الاستفادة منها، والأفضل فصلها من المصدر أو وضع مشترك قبل تلك الأجهزة لفصلها فور الانتهاء من الاستخدام.

وأشارت الوزارة ضمن توصياتها إلى ضرورة عدم ترك شاحن المحمول في الفيشة عند الانتهاء من الاستخدام مع تحكم في استهلاك كل من صانع القهوة ومجفف الشعر من خلال الثرموستات ليتم فصلها أو توصيلها أوتوماتيكيا مع فصل شاشة الكمبيوتر الشخصى في حالة عدم الاستخدام لمدة تزيد على 20 دقيقة.

كما يراعي عند شراء أجهزة كهربائية جديدة اختيار الأجهزة الأكثر كفاءة أي الأقل استهلاكا للكهرباء.

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