شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. انطلاق «إعادة الشيوخ» وسط إجراءات احترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق غدا جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر، بعد انتهاء تصويت المصريين بالخارج، حيث تخوض 7 أحزاب سياسية و16 مرشحا مستقلا جولة الإعادة على مدار يومين، حيث يتنافسون على 26 مقعدا فى 14 محافظة على مستوى الجمهورية.

وتخوض أحزاب مستقبل وطن والحركة الوطنية والمؤتمر وحماة الوطن والشعب الجمهورى والنور والاتحاد جولة الإعادة على مقعد واحد أو مقعدين، فيما تشهد سوهاج جولة الإعادة على كل مقاعدها، حيث يتنافس فيها 10 مرشحين لاختيار 5 فقط منهم، 5 منهم ينتمون لحزب مستقبل وطن، 2 لحماة الوطن و3 مستقلين، فيما تخلو القاهرة والإسكندرية من جولة الإعادة، كما خرج حزب الوفد خارج السباق الانتخابى على المقاعد الفردية، حيث لم يحصد أى مقاعد فردية، وأحزاب أخرى، كالتجمع، والغد، والمصرى الديمقراطى الاجتماعى، فيما لم تفز أى سيدة بالمقاعد الفردية.

وحصد حزب مستقبل وطن نصيب الأسد فى المقاعد الفردية بـ69 مقعدا، يليه الشعب الجمهورى 4 مقاعد، ومقعد واحد لمرشح مستقل، وبذلك يكون إجمالى المقاعد التى تم حسمها 74 مقعدا من المقاعد الفردى والمتبقى 26 مقعدا فى 14 محافظة.

وقال أحمد الشاعر، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن الحزب خصص غرف عمليات مركزية بكل محافظة تخوض جولة الإعادة وإنه يتم التعامل على أنها انتخابات الجولة الأولى وليست إعادة.

وأضاف الشاعر لـ«المصرى اليوم»: «الحزب درس كل نقاط الضعف فى الدوائر التى يخوض فيها الإعادة لتحديد أسباب عدم حصول مرشحيه على نسبة الأصوات التى تؤهلهم للفوز وهل هناك أسباب لعزوف الناس عن التصويت وكيفية علاج الأمر، ونركز فى جولة الإعادة على حث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات».

فى سياق متصل، تستعد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لإطلاق أعمال الرصد والمتابعة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، خلال جولة الإعادة.

وكانت التنسيقية قد حصلت على 1500 تصريح من الهيئة الوطنية لمتابعة الانتخابات، وانعقدت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يومى 11و12 أغسطس الماضى، داخل مقر التنسيقية بالقاهرة، لرصد انتظام التصويت، والخروقات أمام وداخل اللجان.

وفى القليوبية، تفقد المحافظ اللواء عبد الحميد الهجان عددًا من المدارس بها لجان فى الخانكة وشبرا الخيمة وبنها، وتم التأكد من وضع بوابات التعقيم، وقام فريق التعقيم بمديرية الصحة بالمحافظة بتعقيم اللجان وأماكن سير وتواجد الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية.

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وفى المنوفية، قال المحافظ اللواء إبراهيم أبو ليمون إنه تم تجهيز 515 مقراً انتخابياً ولجنة عامة و619 لجنة فرعية لاستقبال الناخبين، مشيرًا إلى أنه تم التأكد من جاهزية المقار الانتخابية من الناحية الأمنية وتوفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وأماكن انتظار لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وتطهير ورش المقار بصفة مستمرة.

وفى الإسماعيلية، تابع المحافظ اللواء شريف فهمى بشارة حملات تعقيم ونظافة لجميع اللجان الانتخابية ومقار الإقامة الخاصة بأعضاء ورؤساء اللجان الانتخابية من الهيئات القضائية، بالتنسيق مع دكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة.

وفى مطروح، أعلن وجيه عبد الرازق، رئيس مدينة مرسى مطروح، عن جاهزية لجان انتخابات الشيوخ لاستقبال الناخبين، بانتهاء التجهيزات النهائية وتطهير وتعقيم اللجان الانتخابية وإنارة مقار اللجان بنطاق مدينة مرسى مطروح وقرى غرب التابعة لها، وفى بورسعيد، تم تطهير وتعقيم ٩٨ مركزا انتخابيا ومراجعة شبكات الكهرباء ووضع علامات على الأرض لتحديد مسافات التباعد الاجتماعى، وتسلمت قوات التأمين المعينة من مديرية الأمن المقار الانتخابية.