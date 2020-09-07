شكرا لقرائتكم خبر عن لتغيبهم عن العمل.. إحالة العاملين بـ6 مراكز شباب في القليوبية للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرّر الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية إحالة العاملين المتغيبين عن مراكز الشباب في اوقات العمل الرسميه للشئون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تقصيرهم.

وكان الصبروط قرر تشكيل لجنة متابعة برئاسة محمد عبدالعزيز مدير إدارة خدمة المواطنين ومحمد محمد إمام من العاملين بالإدارة لمتابعة مراكز الشباب بإدارتي طوخ وشبين القناطر.

وشملت المتابعة مركز شباب كفر الجمال والدير حيث كانوا مفتوحين ويمارسون النشاط أما مراكز شباب الناصرية ودندنا ومشتهر والمنزلة، فيمارسون نشاطهم في ظل غياب بعض العاملين بها بينما وجد مركز شباب كفر الدير وكفر طحا مغلقين في أوقات العمل الرسمية.

كما شملت المتابعة مركز شباب الحصافة وزاوية الشيخ سند ونوي، والذي تبين أنها مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل.

وأوصت اللجنة بضرورة الاهتمام بنظافه المراكز واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وكذلك الالتزام بمواعيد فتح وغلق المراكز طبقا لقرار وزير الشباب والرياضة في هذا الشأن وكذلك الالتزام بالمواعيد الخاصة بتشغيل الملاعب.

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