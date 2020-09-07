شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 12 إزالة تعديات على أملاك الدولة بحي المناخ في بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور منصور بكري، رئيس حي المناخ استكمال الحملات المكثفة، لإزالة المخالفات والتعديات على املاك الدولة بنطاق الحي، قامت الحملة بالمرور بمنطقة السلام تمليك، وتمت إزالة ١٢ حالة مخالفة وتعديات على أملاك الدولة بإقامة غرف ومباني خارجة عن خط التنظيم وتزويدات وتقفيلات مخالفة أمام الوحدات السكنية.

وشارك في الحملة الإدارة الهندسية والتنظيم والأملاك والاشغالات والمتابعة والتفتيش.

وتأتي هذه الحملة استكمالا للحملات اليومية لمتابعة وازالة المخالفات والتعديات بالمرور تباعًا بكافة المناطق بنطاق حي المناخ وجارى استكمال الحملات يوميًا.