شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ المنوفية يتفقد أعمال لجان التصالح ويوجه بفتح منافذ جديدة للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، أعمال اللجان بالمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمدينة قويسنا للوقوف على سير عمل اللجان وتذليل العقبات التي تواجههم تسهيلاً على المواطنين، ونظرًا لوجود تكدس من المواطنين لتقنين أوضاعهم على الفور وجه رئيس المدينة بفتح منافذ جديدة بجميع قرى المركز لإستقبال طلبات التصالح حفاظاً على صحة المواطنين مع الاستمرار في إلغاء الراحات لجميع العاملين بهذا الملف مع ضرورة المتابعة الدورية على تلك المنافذ لمتابعة انتظام سير العمل تنفيذًا لتعليمات محافظ المنوفية.

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا إلى أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة حتي الآن بلغت 10 آلاف و244 طلبًا بجملة عوائد محصلة ما يقرب من 53 مليونًا و515 ألف جنيه، مؤكدًا تقديم جميع سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم، وفقاً للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

وناشد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، جموع المواطنين ممن لم يتقدموا بتقنين أوضاعهم بسرعة التوجه للوحدات المحلية لدفع جدية التصالح في مخالفات البناء، مؤكداً أن 15 سبتمبر الجاري آخر موعد لتلقى نسبة الـ25 % جدية التصالح، ونهاية سبتمبر آخر موعد لتلقي طلبات التصالح وعقب إنتهاء المدة المقررة سيتم الإزالة الفورية للمخالفين والمتقاعسين ضمن الموجة الـ 16 تأكيداً على هيبة وحقوق الدولة.