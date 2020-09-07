شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات البحر الأحمر يتابعون إصلاح كسر خط نقل الزيت الخام لأسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت القيادات الأمنية بالبحر الأحمر، ورئيس مدينة رأس غارب، حادث كسر خط نقل الزيت الخام القادم من رأس غارب لمعامل للتكرير بأسيوط .

انتقل اللواء محمود أبوعمرة مدير أمن البحر الأحمر، واللواء خالد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية، واللواء إيهاب رأفت رئيس مدينة رأس غارب، لموقع الحادث، لمتابعة الموقف وعمليات السيطرة ووقف الضخ وبيان سبب الكسر.

كانت مصادر أمنية وبترولية بمنطقة رأس غارب بالبحر الأحمر، قد أكدت لـ «المصري اليوم» أن خط نقل الزيت الخام من رأس غارب إلى معامل التكرير بأسيوط تعرض للكسر بمنطقة الكيلو ١٢٠ بطريق رأس غارب/ الشيخ فضل، وتم إخطار الأجهزة المختصة، والتي انتقلت لموقع البلاغ لمتابعة الموقف.

فيما يتابع مسؤولو وزارة البترول ومدينة رأس غارب الموقف منذ وقع الحادث.

وتم وقف الضخ بالخط لحين إصلاح الكسر الخط بعد تدفق كميات كبيرة من الزيت الخام.

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