شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه القليوبية» تراجع استعداداتها لمواجهة أمطار الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، الاثنين، اجتماعًا لمناقشة استعدادات الشركة لمواجهة التغيرات المناخية خلال فصل الشتاء، بحضور رئيس قطاع الصيانة والتشغيل، ورئيس قطاع المشروعات، ومدير الإدارة العامة للحملة الميكانيكية ومديري الأفرع على مستوى المحافظة.

وخلال الاجتماع جرى استعراض خطة الشركة بشأن الاستعدادات والسيناريوهات التفصيلية والإجراءات التي يمكن تنفيذها عند حدوث أي طارئ لمواجهة الأمطار الغزيرة أو السيول حال حدوثها خلال فصل الشتاء المقبل.

وأوضح البيان أنه جارٍ العمل حالياً على تنفيذ غرف لتجميع مياه الامطار وتدبير التمويل المالي اللازم لتلك الأعمال، مشددًا على ضرورة التأكيد بصفة مستمرة على جاهزية المحطات وطلمبات الروافع والشبكات وشنايش الأمطار وصلاحية المولدات الكهربائية وتوافر المواد البترولية اللازمة لتشغيل المولدات وخطة الانتشار المعدة، والتأكد من عملها بكامل طاقتها،وضرورة تنفيذ الصيانة الدورية والوقائية لجميع المعدات المستخدمة في مجابهة الأمطار وجعلها دومًا على أهبة الاستعداد، للتعامل الفوري مع المواقف الطارئة، بالإضافة إلى مراجعة نقاط تمركز الشفاطات الكبرى بالقرب من البؤر المعروفة بتجمع المياه بها.