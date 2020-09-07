شكرا لقرائتكم خبر عن 260 مليون جنيه دعمًا لمنظومة النظافة في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، مقلب قويسنا العمومي، لمتابعة سير العمل وتذليل العقبات، بحضور الدكتور أحمد سعيد، رئيس قطاع وحدة المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية خالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، ومدير إدارة البيئة بالمحافظة.

وبحسب بيان، الاثنين، وجه نائب المحافظ رئيس المدينة بضرورة وضع تصور وإعداد تصميم لأعمال تطوير مقلب قويسنا العمومي، تمهيدًا لبدء أعمال تطوير خطوط الفرز والانتاج بالمقلب وفق أحدث الوسائل التكنولوجيا الحديثة.

وأعلن محافظ المنوفية عن دعم منظومة النظافة بـ 260 مليون جنيه، بالتنسيق بين المحافظة ووزارة التنمية المحلية، لتفعيل خطة منظومة إدارة المخلفات الصلبة وتطويرها وإزالة جميع التراكمات القديمة الموجودة، بالإضافة لإعادة تطوير 6 مقالب عمومية بمراكز قويسنا وتلا، وكذا مقلب طوخ طنبشا وكفر هلال، وبركة السبع العمومى ورفع تراكمات تبلغ 2 مليون و220 ألف طن قمامة، فضلا عن إنشاء 2 محطة وسيطة ثابته ببركة السبع وتلا، وكذا إنشاء خط فرز جديد بقويسنا.