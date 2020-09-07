شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الزراعة يتفقد أعمال التلقيح الاصطناعي للماشية بأسيوط وسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء الدكتور إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لشؤون الخدمات البيطرية، مديريتي الطب البيطري بمحافظتي أسيوط وسوهاج، للوقوف على مستجدات العمل في أعمال التلقيح الاصطناعي للماشية بالمحافظتين.

وعقد مساعد وزير الزراعة، اجتماعا موسعا مع مديري الإدارات البيطرية وأقسام مديرية الطب البيطري بأسيوط، بحضور الدكتور خالد بكري مدير عام مديرية الطب البيطري بأسيوط، للإطمئنان على كافة الأعمال، وتم الإجتماع بمديري الإدارات بالمديرية للإطلاع على أخر المستجدات في أعمال التلقيح الصناعي للماشية والوقاية والمجازر.

وتفقد «صابر» وحدة النيتروجين، وأعمال التلقيح الصناعي، فضلا عن الثلاجة المركزية للقاحات بالمديرية ومتابعة أعمال تحصينات الماشية بالمديرية، كما تم تفقد أعمال وحدة الواسطى البيطرية التابعة لإدارة الفتح البيطرية، وتم مناظرة المكان المقترح لتخصيصه وحدة تلقيح صناعي مركزية لخدمة محافظات وسط الصعيد.

وخلال زيارته لمحافظة سوهاج تفقد مساعد وزير الزراعة، مركز التلقيح الإصطناعي للماشية بمدينه طهطا، والمقرر العمل على رفع كفائته وإعاده تشغيله، حيث توقف عن العمل منذ حوالي ١٥ عام.

وأشار مساعد الوزير إلى أن عملية التطوير تشمل إعاده التصميم الداخلي ليتناسب مع أحجام وأنواع الطلائق والحفاظ عليها، لافتا إلى أنه باستكمال التجهيز والتحديث سيكون المركز مهيأ يمكن لسد احتياجات ٥ محافظات في صعيد مصر من مستلزمات التلقيح الإصطناعي مما يعد طفره في الإنتاج الحيواني في قرى الصعيد، مع الإمداد بأحدث الأجهزه التي تضمن إنتاج قصيبات سلائل منوي عاليه الجوده والتي تحمل صفات وراثيه مميزه وتناسب مع الهدف المرجو بتنشئه سلالات مصرية.

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