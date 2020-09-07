شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تكشف تفاصيل بدء صرف منحة المرشدين السياحيين بمكاتب البريد غدا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بمنح العمالة غير المنتظمة منحة بقيمة 500 جنيه وأن بعض أنواع العمالة الخاصة لا ينطبق عليها المنحة مثل المرشدين السياحيين.

وأضاف القباج، في مداخلة هاتفية مع برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن الوزارة تستهدف بجانب عملها المتضررين من الأزمات وكانت الرؤية بالنظر لبعض المرشدين السياحيين وتم استبعاد القادرين ومنح غير القادرين منهم دفعتين بواقع ألف جنيه للدفعة الواحدة يبدأ صرفها غدا الثلاثاء.

وأضافت أن مكاتب البريد ستكون متاحة للصرف بواقع الرقم القومي للمستحق غدا، مشيرة إلى أن العمل يسير للانتهاء من منظومة دعم موحدة تجمع بين الحكومي والأهلي بقاعدة بيانات واحدة وتوحدي البيانات لاستيفاء كل الخدمات للمستحقين سواء تموين أو تأمين صحي.

وأوضحت أنه من المنتظر أن يصل برنامج تكافل وكرامة إلى 4 ملايين أسرة في إطار البحث والتوسع في البرنامج .

وأشارت إلى أن حي الأسمرات المنقول إليها قاطني بعض المناطق العشوائية والمقصود من النقل كافة الأوجه حضارية وثقافية وصحية ووزارة التضامن تعمل على التغيير المجتمعي ومن أكبر المشكلات هي مشكلة الإدمان والتعاطي وستكون هناك حملة مكثفة للتوعية والعلاج والتأهيل النفسي وفرص للمتعافين للحصول على فرص عمل وقروض.

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