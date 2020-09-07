شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القليوبية تتوعد المتقاعسين عن تنفيذ المتغيرات المكانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الدكتورة ايمان ريان، نائب المحافظ، الاثنين، اجتماعًا بمجلس مدينة شبين القناطر بشأن منظومة المتغيرات المكانية مع مديري الإدارات الهندسية، ومديري وفنى التنظيم على مستوى الوحدات المحليه بمدينة شبين القناطر ومدير الإدارة الزراعية، بحضور اللواء خالد المحمدي، رئيس المدينة، والدكتور مجدي البكري، نائب رئيس المدينة، والمهندسة رانيا هارون مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة.

وشددت ريان على مسؤولي وفنيي التنظيم ومسؤلى المتغيرات المكانية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه أي متغير حدث، مهددة بمحاسبه كل مقصر من المسؤلين في التقاعس أو التأخر أو التراخى في اتخاذ الاجراءات أوالرد على المتغير المرسل له.

ولفت نائب المحافظ إلى تحرير تقرير عن المتغيرات الجديدة خلال 48 ساعة وسرعة إنهاء المتغيرات القديمه خلال مدة محددة.

وجرى التوجه لمدينة طوخ لعقد نفس الاجتماع، وذلك بحضور أحمد وزيري رئيس مدينة طوخ وسمير عمر ومحمد ياسين نائبا رئيس المدينة بالاضافة إلى مدير الإدارة الهندسية ومدير الادارة الزراعية ولجنة المتغيرات المكانية وفني التنظيم بالواحدات المحلية، وحثهم على ضرورة الانتهاء من المتغير المرسل لهم خلال 48 ساعة.

جدير بالذكر أن منظومة المتغيرات المكانية في مصر الغرض منها إكتشاف المتغيرات المكانية في جميع محافظات مصر ثم دراسة هذة المتغيرات وتحديد نوع المتغير وحالتة من حيث القانونية (قانوني / تعدي)، وأخيراً متابعة حالة التعديات، وتتكون منظومة المتغيرات المكانية من مركز المتغيرات المكانية الرئيسي بالمساحه العسكرية ووحدة المتغيرات المكانية بالمحافظات ووحدة المتغيرات المكانية بالمراكز والمدن والأحياء.

واختتمت ريان جولتها بتفقد المركز التكنولوجي بمدينة طوخ لتفقد سير العمل به بطريقة صحيحة وتلقي طلبات المواطنين الخاصة بقانون التصالح، وإزالة كافة المعوقات التي قد تواجه الموظفين أو المنظومة.

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