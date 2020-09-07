شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب: استمرار تنفيذ كوبري منقباد العلوي بطريق أسيوط القاهرة الزراعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت شركة المقاولون العرب، استمرار الأعمال الجارية لإنشاء كوبري منقباد العلوي بطريق "أسيوط/القاهرة" الزراعي، والمار أعلى الترعة الإبراهيمية ومزلقان السكة الحديد بإجمالي 1600 مترًا وعرض 16.7 مترًا.

وأشارت الشركة في بيان، الاثنين، إلى استمرار أعمال إنشاء الأعمدة والقواعد الخرسانية على جانبي الترعة الإبراهيمية تمهيداً لبدء أعمال صب الخرسانة لجسم الكوبري.

ولفتت الشركة إلى أن مشروع كوبري منقباد العلوي يعد نقلة نوعية في حركة النقل والمواصلات في المحافظة خاصة بالمدخل الشمالي لمدينة أسيوط، لأنه سيقضي على التكدس والزحام المروري، ويسهم في فك الاختناقات المرورية بمدخل القرية الذي يحدث على مدار اليوم، ويزداد مع إغلاق مزلقان السكة الحديد، حيث يمر الكوبري أعلى قضبان السكة الحديد والترعة الإبراهيمية ليخدم قرية منقباد والمناطق المجاورة، بدلًا من عبور مزلقان السكة الحديد، ما يساعد على سهولة التنقل.