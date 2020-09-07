شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 13 من مصابي «كورونا» بالإسكندرية..ودعم البحر الأحمر بـ3 أجهزة «pcr» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور وليد مختار، مدير مستشفى العجمى المركزى بالإسكندرية، تعافى 13 من مصابى فيروس كورونا، ليتجاوز إجمالى حالات الشفاء التام من الفيروس حاجز 473 حالة منذ تحويل المستشفى إلى عزل في مارس الماضى وحتى الآن.

وقال «مختار» إن حصيلة المحولين إلى التعافى المنزلى ارتفعت إلى 148 حالة بعد تحويل 6 حالات جديدة، فيما توقف عدد الحالات المحولة إلى فترة النقاهة عند الرقم 463 حالة.

وفى البحر الأحمر، أعلن الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن مديرية الصحة حصلت على دعم من وزارة الصحة بعدد 3 أجهزة pcr جديدة لتسهيل عملية سحب العينات وسرعة إنجاز النتائج للمصريين والسائحين القادمين للمطارات بالبحر الأحمر عقب قرار رئيس الحكومة بإجراء التحليل والكشف عن فيروس كورونا للسائحين، فور وصولهم المطارات المصرية.

وفى الشرقية، قال الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة، إن المعمل الإقليمى المشترك بالزقازيق قام بإجراء فحص الحمض النووى pcr لفيروس كورونا لـ 3340 مواطنا من المسافرين للخارج من أبناء المحافظة حتى الآن، بعد اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء إجراء الفحوصات المعملية للمسافرين.

وفى قنا، أعلن الدكتور راجى تواضروس، وكيل وزارة الصحة، إنه تم تعافى وخروج 309 حالات مصابة بالفيروس من مستشفى الحميات بمدينة قنا بعد تحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية.

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