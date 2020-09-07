شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتابع استكمال إزاله عقار مخالف بالمريوطية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة استكمال تنفيذ إزاله لعقار مخالف بشارع الأنوار بالمريوطية نطاق حي الطالبية، مؤكدا على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من خلال حملات مكبرة ورادعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

كما تابع محافظ الجيزة ما أسفرت عنه حملات إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة، والاراضي الزراعية التي نفذتها الوحدات، حيث تم إزاله 5 حالات بناء وتعديات على الأراضي الزراعية بالوحده المحليه ببرقاش بمركز منشأة القناطر، بالإضافه إلى إزاله فيلا مقامه بالمخالفه على الأراضي الزراعية مكونه من 3 أدوار على مساحة 250م بمنطقه ام خنان بمدينة الحوامدية.

كما تم إزاله حالتين بناء مخالف تعديات على الأراضي الزراعية بمساحه 850 م بمركز ومدينة أبو النمرس إلى جانب إزاله 9 حالات بناء مخالف بقرية المرازيق والشنباب بمركز البدرشين بإجمالي مساحة 3279 م للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وإزاله حالتين بناء مخالف بقريتي برطس والكوم الأحمر على مساحه 300 م للتعدي على الأراضي الزراعية بمركز أوسيم ، بالإضافه إلى إزاله 5 حالات بناء مخالف بقرية صول بأطفيح وازاله غرف وتقسيمات وسواتر ترابية بغرض التعدى على 5 افدنه بقرية القصر بمركز الواحات البحرية .

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الاحياء والمراكز باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة ومواجهة البناء المخالف والتعديات على الاراضي الزراعية بشكل رادع .