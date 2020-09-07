شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عكاشة يكشف عن خطة الإخوان الإرهابية لتشوية إنجازات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للدراسات الاستراتيجية، إن مصر تتعرض الآن لهجمة شرسة من الجماعة الإرهابية، حيث تقوم تلك الجماعة بسلسلة من التشكيكات في المشروعات التي تقيمها الدولة، وبدأت بهجموهم على مشروع قناة السويس الجديدة، والآن ذلك المشروع أصبح حديث وسائل الإعلام الدولية، لما حققه من نجاحات.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة، أن الهجمة التي تبنتها جماعة الإخوان ضد مصر، هدفها التشويش على الانقسام الداخلي الذي يعاني منها التنظيم الآن، ويحاولون تحويل كل خطوات الدولة إلى وسيلة لترويج الأكاذيب والشائعات، حيث يحاول هؤلاء تصدير مشكلة وهمية للمجتمع المصري للتغطية على أزماتهم.