شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عكاشة يكشف عن خطة الإخوان الإرهابية لتشوية إنجازات الدولة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للدراسات الاستراتيجية، إن مصر تتعرض الآن لهجمة شرسة من الجماعة الإرهابية، حيث تقوم تلك الجماعة بسلسلة من التشكيكات في المشروعات التي تقيمها الدولة، وبدأت بهجموهم على مشروع قناة السويس الجديدة، والآن ذلك المشروع أصبح حديث وسائل الإعلام الدولية، لما حققه من نجاحات.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة، أن الهجمة التي تبنتها جماعة الإخوان ضد مصر، هدفها التشويش على الانقسام الداخلي الذي يعاني منها التنظيم الآن، ويحاولون تحويل كل خطوات الدولة إلى وسيلة لترويج الأكاذيب والشائعات، حيث يحاول هؤلاء تصدير مشكلة وهمية للمجتمع المصري للتغطية على أزماتهم.
وقال: "مصر تتعرض على مدار 6 سنوات وأكثر لشائعات مغرضة أطلقتها تلك الجماعة لمحاربة مصر، ولكن الآن كشفهم الشعب وكشفهم الرأي العام المصري، تلك الحملة الأخيرة والزوبعة هدفها ترميم صفوفهم من الداخل، ويحاول أن يصور للجميع أنه لا زال قادر على العمل ومهما ضد الدولة المصرية، ولكنهم في حقيقة الأمر عكس ذلك تماما".
كانت هذه تفاصيل خبر خالد عكاشة يكشف عن خطة الإخوان الإرهابية لتشوية إنجازات الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.