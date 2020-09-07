شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباك مسلح فى منطقة الطريق الجديدة بالعاصمة اللبنانية بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، باندلاع اشتباك مسلح في منطقة الطريق الجديدة فى العاصمة اللبنانية بيروت. وفيما لم ترد أى أبناء عن سبب الاشتباك أو عن سقوط خسائر مادية أو بشرية، وتحاول القوات الأمنية فى لبنان السيطرة على الموقف.

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