شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تؤكد بحث لجنة أزمة كورونا فى اجتماعها المقبل عودة صلاة الجنازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد الله حسن المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن ما تردد عن قانون التصالح فى مخالفات البناء حول المساجد غير صحيح، مشيرا أن الجماعات الإرهابية لا تستحي من أحد، مؤكدا أن لجنة إدارة أزمة كورونا ستبحث فى اجتماعها المقبل كافة الأمور المعلقة وما ستقره اللجنة حول عودة صلاة الجنازات وغيرها.

وأضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" تقديم الإعلامي سيد على المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن ما تبثه الجماعات الآثمة ليس به ضمير أو قيم أو أخلاق، فهم تجار دين ويرددون الشائعات، فقانون التصالح لم يتضمن المساجد نهائيا.

وكانت وزارة الأوقاف أشادت بالإعداد وتنظيم متميز في الأسبوع الماضي لصلاة الجمعة، مؤكدة على الالتزام بكل الضوابط من إجراءات التباعد وارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصى، هوعدم فتح الأضرحة أو دورات المياه، وعدم السماح بصلاة الجنازة أو أي مناسبات اجتماعية بالمساجد أو ملحقاتها.

وأكدت وزارة الأوقاف على بشدة وحسم على الالتزام بموضوع خطبة الجمعة وبالوقت المحدد بعشر دقائق، وعدم تجاوزه بأى حال، مشددة بأنها ستتخذ إجراءات حاسمة جدًا تجاه من يتجاوز الوقت المقرر أو يخالف الموضوع المحدد.

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وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد أن خطبة الجمعة الماضية بعنوان : الإيمان والعلم ، لبيان أن الإيمان الصحيح والعلم يلتقيان ويتكاملان ولا يتناقضان أبدا

وقال جمعة، إن الإيمان الصحيح يدفع إلى العلم النافع ، ويَبني عليه في تحقيق مصالح البلاد والعباد ، وأن الخطبة ستكون أيضا في حدود 10 دقائق وبذات ضوابط إقامة الجمعة الماضية.

ووجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشكر والتقدير لقيادات وزارة الأوقاف بديوان عام الوزارة والمديريات الإقليمية وجميع العاملين بالأوقاف على اختلاف درجاتهم الوظيفية، لنجاحهم فىى عملهم على عودة صلاة الجمعة في المساجد.

وقال جمعة:"وأخص بالذكر جميع الأئمة والقائمين على العمل بالمساجد على ما بذلوه من جهد يذكر فيشكر في الإعداد المتميز لعودة صلاة الجمعة ، مما أدى إلى إتمام الصلاة بلا أي مخالفات أو تجاوزات، والحمد لله الذي أكرمنا بوعي وحضارة شعب مصر العظيم".