شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تكشف تفاصيل بدء صرف منحة المرشدين السياحيين بمكاتب البريد غدا .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمنح العمالة غير المنتظمة منحة بقيمة 500 جنيه، وأن بعض أنواع العمالة الخاصة لا ينطبق عليها المنحة مثل المرشدين السياحيين.

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وتابعت فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن الوزارة تستهدف المتضررين من الأزمات، وكانت الرؤية بالنظر لبعض المرشدين السياحيين، وتم استبعاد القادرين ومنح غير القادرين منهم دفعتين بواقع ألف جنيه للدفعة الواحدة يبدأ صرفها غدا الثلاثاء.

وأضافت أن مكاتب البريد ستكون متاحة للصرف بالرقم القومي للمستحق غدا، مشيرة إلى أن العمل يسير لانتهاء من منظومة دعم موحدة تجمع بين الحكومي والأهلي بقاعدة بيانات واحدة وتوحدي البيانات لاستيفاء كافة الخدمات للمستحقين سواء تموين أو تأمين صحى، وأوضحت أنه من المنتظر أن يصل برنامج تكافل وكرامة إلى 4 ملايين أسرة فى إطار البحث والتوسع فى البرنامج.