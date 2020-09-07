شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف أيوب يؤكد تعرض الدولة لشائعات تستهدف تشوية الإنجازات من الإعلام المعادى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب الصحفى يوسف أيوب، رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة، أن محاولات الإعلام المعادى التشويش على جهود الدولة فى مكافحة الفساد، هى محاولة من الإخوان للتشكيك فى أى إنجاز تحققه الدولة المصرية لصالح المصريين، موضحا أن القبض على رجل الأعمال صلاح دياب يؤكد أن الدولة عازمة على مكافحة الفساد بكل قوة.
وأضاف رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة، فى تصريحات لبرنامج "الحقيقة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمع الإعلامية آية عبد الرحمن، أن رجل الأعمال صلاح دياب استولى على العديد من الأراضى، من بينها الاستيلاء على أرض مخصصة لملحق مسجد، وبنى عليها مبانى مخالفة للقانون.
ولفت رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة، إلى أن أكاذيب قنوات الإخوان هى محاولة لإثارة البلبلة، متابعا: "أصبحنا نضع يدينا على من يحرك هذه الشائعات والأقاويل المغلوطة للتشويش على قضية صلاح دياب"، موضحا أن جهود الدولة لمكافحة الإرهاب هو حماية المواطن المصرى، مضيفا: "ظللنا نعانى كثيرا من البناء غير الشرعى والمخالف، وآن الآوان لمواجهة هذا البناء المخالف".
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