شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ التخطيط العمرانى يؤكد تخصيص الدولة لـ320 مليار لتطوير المناطق غير المخططة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور سيف الدين فرج أستاذ التخطيط العمرانى، أن الدولة المصرية تقوم بجهود ضخمة من أجل تطوير العشوائيات على مستوى محافظات الجمهورية، موضحا أن الدولة أنفقت حتى الآن 61 مليار جنيه في تطوير العشوائيات والمناطق الخطرة، وتم تخصيص 320 مليار جنيه لتطوير المناطق غير المخططة.

وأضاف أستاذ التخطيط العمرانى، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يمثل فرصة ذهبية للمصريين، حيث إنه كان قانون البناء الموحد لعام 2008 ينص على الإزالة الفورية لأى مخالفات.

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وأوضح أستاذ التخطيط العمرانى، أن الدولة ألآن وضعت معيار التصالح في مخالفات البناء ، وفتح مجال للتصالح بحيث لا يتم إزالة مخالفات بل يمكن للمواطن أن يدفع مبلغ قليل مقابل التصالح على مخالفته.