شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية يؤكد تعرض مصر لحملة ممنهجة من الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، إن الدولة اتخذت العديد من الخطوات من أجل حل الأزمات الاقتصادية وتمكنت من توفير عشرات الآلاف من فرص العمل، بالإضافة إلى إنشاء صندوق تحيا مصر الذى يقوم بدعم مشروعات الدولة، مؤكدا أن الشعب المصرى أثبت ولائه بشكل كبير لوطنه، وظهر ذلك جليا في مشروع حفر قناة السويس الجديدة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة، أن هناك دول تصدر منها هاشتاجات الخاصة بالنزول والتظاهر، مشيرا إلى أن تويتر به ميزة هامة هو أن يتم تتبع من يطلق الهاشتاج ومن يدعمه، وتم إظهار الدول التي خرجت منها الهاشتاج، وليس من ضمنهم مصر من الأساس، وهذه الدول تريد تخريب مصر، ويستغلون أي قرارات إصلاحية تحدث في مصر، ويقومون بمحاولات للإساءة لها، وخاصة إجراءات مكافحة الفساد.

وأوضح أن الحملات الممنهجة التي يقوم بها هؤلاء ضد مصر، استهدفت خطوات مصر الخاصة بإزالة مخالفات البناء والقضاء على الفساد، ويروجون الشائعات من أجل الإساءة لصورة مصر وقياداتها، حيث ييقومون باستغلال كل شئ ويحاولون خصم نقاط من الظهير الوطني والشعبي للدولة المصرية، من أجل تحقيق أغراض لضرب الجبهة الداخلية لمصر.