شكرا لقرائتكم خبر عن "فى تقدم ملحوظ"..ضمان جودة التعليم تكشف ترتيب مصر فى الجامعات والبرامج التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس اللجنة القومية لضمان جودة التعليم، عن ترتيب مصر في تصنيف التعليم العالمي، مضيفا أن التعليم في مرحلة ما قبل الجامعي يسير بخطى بطئية ولكنه في تحسن بشكل عام.

وقالت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، إن ترتيب مصر في جدول جودة التعليم على مستوي العالم، غير مرتفع في هذا التوقيت؛ وذلك يرجع لأسباب كثيرة، مضيفة أننا تقدمنا هذا العام عشرة مراكز، وأصبحنا في المركز الـ 13، مؤكدة أن ترتيب مصر فى الجامعات والبرامج التعليمية فى تقدم ملحوظ.

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صرحت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء بأن الهيئة لا يقتصر دورها على اعتماد المؤسسات التعليمية فقط وإنما تضع معايير الاعتماد وتعمل على إعداد وتدريب الكوادر التعليمية ووضع المعايير الأكاديمية القياسية والدعم الفنى للمؤسسات التعليميمة وبناء القدرات والعمل على تحقيق جودة التعليم بما يتوافق مع المعايير العالمية وتحقيق جودة التعليم كما جاءت برؤية مصر2020/2030 والتي تهدف الي تحسين جودة النظام التعليمى بما يتوافق مع المعايير العالمية وتحسين جودة أداء المؤسسات التعليمية لنصعد بتصنيف مصر في التنصنيفات العالمية في مجال التعليم وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتطوير المناهج من خلال تطبيق الاطار الوطني للمؤهلات وهذه هى الأهداف الاستراتجية للهيئة.

وأضافت يوهانسن عيد بان مصر بها 56000 مؤسسة تعليم قبل جامعى بخلاف المعاهد الأزهرية والهيئة قامت بتنفيد 11419 زيارة و3000 زيارة استكمال للمؤسسات التي زيارتها وتم ارجائها لتحسين بعض نقاط الضعف بها وتم اعتماد 36 مؤسسة تعليم فني واجمالى ما تم اعتماده 11.5% من جملة المؤسسات التعليم قبل جامعي في مصر في حين ان المتسهدف في خطة مصر 2020 الوصول إلى اعتماد 20% من مؤسسات التعليم قبل الجامعي ونعمل علي أن تتضافر جهود الهيئة ووزارة التربية والتعليم لتذليل كافة العقبات امام المؤسسات للوصول الي المستهدف في 2030 وهو اعتماد 33000 مؤسسة بنسبة 60%.