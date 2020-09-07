شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم يكشف تفاصيل إنشاء مدرسة جديدة لصناعة الأثاث برعاية الفاتيكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن المناهج الفنية فى العام المقبل لن تختلف عن العام، موضحا أنه يتم التعاون مع رجال الأعمال والحكومة لتأهيل الخريجين لسوق العمل، لافتا إلى أن المدرسة سيكون بها آيضا قسم للكهرباء والميكانيكا ومنتجات الألبان.

وأضاف "مجاهد" خلال حلقة اليوم من برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، والذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن اوائل التعليم الفني 29 معظمهم من الفتيات، موضحا أنه تم تأجيل امتحانات الدبلومات الفنية 3 مرات بسبب جائحة فيروس كورونا.

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وأشار مجاهد، إلى أن الدولة تعمل على تطوير العمل الفني ليصبح جيدا وتوفر لهم فرص العمل، لافتا أن التعليم الفني أصبح سببا أساسيا في نهضة العديد من البلاد، مؤكدا أن الوزارة ستقوم بالتعاون مع محافظ دمياط بإنشاء مدرسة لتصنيع الأثاث "مدرسة دون بوسكو"، لافتا إلى أن الفاتيكان هو من سيساهم بإنشاء تلك المدرسة التي ستخرج صناع الأثاث على مستوى عالي من الحرفية.