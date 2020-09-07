شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة توضح أهمية قانون إدارة المخلفات فى تطوير منظومة القمامة بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ياسر محجوب، نائب مدير إدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة، إن اللائحة التنفيذية الجديدة الخاصة بقانون إدارة المخلفات، سيشعر بها المواطن على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الحكومة عملت على الأرض قبل الموافقة على القانون، ويتم العمل الآن على البنية التحتية، وعندما يتم تطبيق القانون سيشعر المواطن بالفارق، وسيكون هناك شركات جديدة مسئولة عن المنظومة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم" الذى يذاع على قناة dmc، أن القانون سعى أن تكون الجهة التى تراقب عمل الشركات والمخطط للمنظومة، مختلفة عن الجهة المنفذة للعمل، بالإضافة إلى وضع آليات جديدة للرصد والمتباعة، وتتسم بسرعة حل المشكلة، حيث تفيد الشركة التى تعمل، وتضمن حل كل المشكلات، كما أنه تم ربط التخطيط بالتمويل، حتى تتم الخدمة وفقا لخطط محسوبة ومدروسة.

وأوضح أن الفترة السابقة، كان القطاع الخاص يرفض الدخول فى المنظومة لعدم وجود موارد مالية عادلة، إلا أنه وفقا للقانون سيكون هناك موارد مالية جيدة، حتى يتم توفير المعدات اللازمة للوقاية من المشكلات الصحية التى تسببها القمامة وتجمعاتها، وناشد المواطنين بضرورة تغيير الثقافة حول أهمية مهنة عامل النظافة، وضرورة الحفاظ على نظافة البيئة المحيطة بهم.